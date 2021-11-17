Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 17 ноября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 17 ноября

За последние сутки количество больных возросло более чем на 18,5 тыс.

В Украине по состоянию на утро 17 ноября зафиксировано 18 668 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 769 человек, 20 211 пациентов поправилось.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 4 468 человек, а 294 855 человек вакцинировано против COVID-19. 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 263 417 человек;

поправилось – 2 684 584 человека;

летальных исходов – 78 754;

проведено ПЦР-тестов – 15 348 780.

С начала вакцинальной кампании привито 12 445 581 человека, из них получили одну дозу – 12 445 579 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 068 241 человек. Всего проведено 21 513 820 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Сертификат о выздоровлении от коронавируса уже доступен в приложении "Дія" | Новости Украины

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