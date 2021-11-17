Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 17 листопада

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 17 листопада

За останню добу кількість хворих зросла на понад 18,5 тис.

В Україні станом на ранок 17 листопада зафіксовано 18 668 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 769 людей, 20 211 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 4 468 осіб, а 294 855 людей вакциновано проти COVID-19. 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 263 417 осіб;

одужало – 2 684 584 особи;

летальних випадків – 78 754;

проведено ПЛР-тестувань – 15 348 780.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 445 581 людину, з них отримали одну дозу – 12 445 579 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 068 241 людина. Загалом проведено 21 513 820 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Сертифікат про одужання від коронавірусу вже доступний у додатку "Дія" | Новини України

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