Ситуация на Донбассе: боевики стреляют, двое бойцов погибли

За минувшие сутки оккупанты 8 раз нарушили режим тишины.
За прошедшие сутки, 12 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
В частности, враг стрелял:
- В районе населенного пункта Зайцево враг дважды открывал огонь, применяя гранатометы разных систем и минометы калибра 120 мм.
- В направлении Попасной и Новоалександровки противник совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
- Вблизи Новолуганского оккупанты два раза обстреляли наши позиции, используя автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
- Возле Широкиного противник открывал огонь из стрелкового оружия.
В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью. Один воин получил огнестрельное ранение. Ему предоставлена медицинская помощь, он эвакуирован в больницу. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное.
Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибших воинов.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Читайте также:
- Россия ищет возможности продвинуться дальше на территорию Украины
- "Собираем войска там, где хотим": Россия отреагировала на слухи о возможном нападении на Украину
- Боевики обстреляли Новозвановку: разрушены жилые дома (фото)