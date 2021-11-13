Ситуация на Донбассе: боевики стреляют, двое бойцов погибли

За минувшие сутки оккупанты 8 раз нарушили режим тишины.

За прошедшие сутки, 12 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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В частности, враг стрелял:

В районе населенного пункта Зайцево враг дважды открывал огонь, применяя гранатометы разных систем и минометы калибра 120 мм.

В направлении Попасной и Новоалександровки противник совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Новолуганского оккупанты два раза обстреляли наши позиции, используя автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Возле Широкиного противник открывал огонь из стрелкового оружия.

В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью. Один воин получил огнестрельное ранение. Ему предоставлена медицинская помощь, он эвакуирован в больницу. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное.

Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибших воинов.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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