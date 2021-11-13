Загорелая жена MONATIK в купальнике позировала на пляже в Дубае

Загорелая жена MONATIK в купальнике позировала на пляже в Дубае

Ирина показала фото с отдыха.

Мультиартист MONATIK вместе с женой и детьми находится в ОАЭ.

Так, в Дубае артист и гастролирует, и отдыхает. Пока звезда готовился к концерту, его любимая Ирина решила позагорать на пляже.

На странице в Instagram 35-летняя избранница исполнителя разместила снимок, на котором появилась в купальнике. Она собрала волосы, надела солнцезащитные очки и улыбчиво приняла позу лотоса.

Ирина Монатик / instagram.com/irinamonatik

"Не унывай, получай Vitamin D", — подписала публикацию Монатик.

В ответ пользователи оставили в комментариях ряд комплиментом: "красавица", "классная".

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