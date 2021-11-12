Тина Кароль в приспущенном мини-платье посветила стройными ножками

Артистка снялась в сексуальной рекламе колготок.

Украинская певица Тина Кароль выпустила новый рекламный кампейн своей линии колготок "Скандал".

Сексуальные фотографии появились на официальных страницах Тины в соцсетях. На снимках соблазнительная Кароль предстает в черном платье и черных колготках, которые подчеркнули стройные ножки знаменитости. Звезда игриво смотрит в камеру, а на некоторых снимках демонстрирует серьезную гибкость тела.

Как известно, Кароль выпускает разную продукцию под собственным именем, в арсенале звезды есть коллекции туфель, свечей, постельного белья, одежды, спортивной обуви, именной помады и духов.

В настоящее время исполнительница находится в Минске в рамках своего промо-тура альбома "Двойной рай", ранее Тина побывала в Казахстане.

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