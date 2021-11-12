Тіна Кароль у приспущеній мінісукні засвітила стрункі ніжки

Артистка знялася у сексуальній рекламі колготок.

Українська співачка Тіна Кароль випустила новий рекламний кампейн власної лінії колготок "Скандал".

Сексуальні фотографії з'явилися на офіційних сторінках Тіни у соцмережах. На світлинах спокуслива Кароль постає у чорній льолі та чорних колготках, які підкреслили стрункі ніжки знаменитості. Зірка грайливо дивиться у камеру, а на деяких знімках демонструє неабияку гнучкість тіла.

Як відомо, Кароль випускає різну продукцію під власним ім'ям, в арсеналі зірки є колекції туфель, свічок, постільної білизни, одягу, спортивного взуття, іменної помади та парфумів.

Наразі виконавиця перебуває у Мінську в рамках свого промо-туру альбому "Двойной рай", раніше Тіна побувала у Казахстані.

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