Похудевшая Адель в одном одеяле на голое тело позировала на балконе

Артистка снялась в чувственной фотосессии.

После продолжительного затишья британская звезда Адель феерически вернулась в шоу-бизнес.

И не только первым за шесть лет выпущенным клипом на трек Easy On Me певица наделала шума. Исполнительница невероятно похудела более чем на 25 килограмм и теперь охотно демонстрирует фанам свои формы.

На этот раз знаменитость стала украшением свежего выпуска глянца Rolling Stone. Адель предстала в довольно нежном образе, а съемки получились домашними. На фото артистка позирует с едва заметным макияжем.

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Фаны увидят звезду закутанную в одеяло на голое тело и в таком виде она позировала на балконе. Также Адель подчеркнула свои новые формы обтягивающими джинсами, и в таком виде певица разместилась на диване.

В интервью журналу Адель рассказала о подробностях нового альбома и почему откладывала его выход. Также артистка призналась, что внимательно следит за реакцией публики и читает в соцсетях, что о ней пишут. И следит за утечкой информации о своем четвертом альбоме под названием "30". Кстати, видео первой композиции из него – Easy On Me за три недели набрало уже 150 миллионов просмотров.

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