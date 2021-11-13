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Ситуація на Донбасі: бойовики стріляють, двоє бійців загинули

Ситуація на Донбасі: бойовики стріляють, двоє бійців загинули

pressjfo.news

За минулу добу окупанти 8 разів порушили режим тиші.

Упродовж минулої доби, 12 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню,  2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

Зокрема, ворог стріляв:

  • В районі населеного пункту Зайцеве ворог двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та міномети калібру 120 мм.
  • В напрямку Попасної та Новоолександрівки противник здійснив обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
  • Поблизу Новолуганського окупанти два рази обстріляли наші позиції, використовуючи автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
  • Біля Широкиного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям. Один воїн дістав вогнепальне поранення. Йому надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів.

Українські захисники відкривали вогонь  у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

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