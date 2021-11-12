Росія шукає можливості просунутися далі на територію України - Кулеба

За його словами, про це може свідчите те, що на нашому кордоні зосереджено російські війська та техніку.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія "шукає можливості просунутися далі" на територію України.

Про це він розповів в інтерв'ю "ABC News" під час свого візиту до Вашингтона.

"Ми не хочемо нікого лякати, але ми повинні залишатися пильними. Ми стурбовані, але послухайте, коли ви живете поряд із Росією протягом семи років у збройному конфлікті, ви нібито вчитеся хвилюватися. До цього звикаєш", - сказав очільник МЗС України.

Кулеба також відзначив "турбулентність" у американо-українських відносинах у роки президентства Трампа, але заявив, що цю сторінку вдалося перегорнути, оскільки з приходом на пост президента США Джо Байдена зв'язки було відновлено.

Водночас, міністр закордонних справ України додав, що розбіжності все ж таки залишаються, зокрема щодо газопроводу "Північний потік 2" та його використання як енергетичної зброї.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба цього тижня відвідав Вашингтон, де пройшло засідання Комісії стратегічного партнерства Україна – США, покликане закріпити новий рівень стратегічного партнерства та підтримку країни з боку США. Під час візиту він зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном.

Блінкен і Кулеба підписали оновлену Хартію стратегічного партнерства. Там, зокрема, зафіксовано, що Росія є державою-агресором, а США не полишатимуть зусиль покарати її. Втім, ознак того, що Кремль вже використовує газопровід "Північний потік-2" для тиску та шантажу, у США наразі не бачать.

США не виключають нового повномасштабного вторгнення Росії в Україну – держсекретар Ентоні Блінкен

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