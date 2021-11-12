Россия ищет возможности продвинуться дальше на территорию Украины - Кулеба

По его словам, об этом может свидетельствовать то, что на нашей границе сосредоточены российские войска и техника.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия "ищет возможности продвинуться дальше" на территорию Украины.

Об этом он рассказал в интервью "ABC News" во время своего визита в Вашингтон.

"Мы не хотим никого пугать, но мы должны оставаться бдительными. Мы обеспокоены, но послушайте, когда вы живете рядом с Россией в течение семи лет в вооруженном конфликте, вы якобы учитесь волноваться. К этому привыкаешь", — сказал глава МИД Украины.

Кулеба также отметил "турбулентность" в американо-украинских отношениях в годы президентства Трампа, но заявил, что эту страницу удалось перевернуть, поскольку с приходом на пост президента США Джо Байдена связи были восстановлены.

В то же время, министр иностранных дел Украины добавил, что разногласия все же остаются, в частности, по газопроводу "Северный поток 2" и его использованию в качестве энергетического оружия.

Напомним, Дмитрий Кулеба на этой неделе посетил Вашингтон, где прошло заседание Комиссии по стратегическому партнерству Украина – США, призванное закрепить новый уровень стратегического партнерства и поддержку страны со стороны США. В ходе визита он встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Блинкен и Кулеба подписали обновленную Хартию стратегического партнерства. Там, в частности, зафиксировано, что Россия является государством-агрессором, а США не будут оставлять усилий наказать ее. Впрочем, признаков того, что Кремль уже использует газопровод "Северный поток-2" для давления и шантажа, в США пока не видят.

США не исключают нового полномасштабного вторжения России в Украину – госсекретарь Энтони Блинкен

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