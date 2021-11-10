На Донбасі загинула військова з Херсонської області

На Донбасі загинула військова з Херсонської області

Поховають жінку сьогодні.

У зоні проведення операції об'єднаних сил загинула молодша сержантка 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Тетяна Алхімова з Херсонської області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній військовий, волонтер Сергій Цигіпа.

Тетяна Алхімова народилась у 1997 році. У 2015 році закінчила середню школу у Козачих Лагерях.

У 2019 році отримала вищу освіту у Херсонському державному університеті.

Розпочала військову службу у Херсонській області. У Збройних Силах України вона перебувала від 16 серпня 2019 року у 57-й окремій мотопіхотній бригаді.

Служила радіотелефоністкою, згодом була переведена на посаду зовнішнього пілота (оператора).

Останнє місце служби - командир відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти 57-ї ОМПБр ім. Костя Гордієнка.

Була учасницею бойових дій та брала участь в ООС на Донбасі.

Прощання із загиблою відбудеться за місцем проживання її рідних - у Козачих Лагерях 10 листопада об 11:00. Поховають Тетяну Алхімову о 13:00 на кладовищі у Новій Каховці, на Алеї Слави.

Раніше стало відомо, що внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям, ще двоє зазнали поранень. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох поранених – задовільний.

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