На Донбасі загинула військова з Херсонської області

Поховають жінку сьогодні.
У зоні проведення операції об'єднаних сил загинула молодша сержантка 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Тетяна Алхімова з Херсонської області.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній військовий, волонтер Сергій Цигіпа.
Тетяна Алхімова народилась у 1997 році. У 2015 році закінчила середню школу у Козачих Лагерях.
У 2019 році отримала вищу освіту у Херсонському державному університеті.
Розпочала військову службу у Херсонській області. У Збройних Силах України вона перебувала від 16 серпня 2019 року у 57-й окремій мотопіхотній бригаді.
Служила радіотелефоністкою, згодом була переведена на посаду зовнішнього пілота (оператора).
Останнє місце служби - командир відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти 57-ї ОМПБр ім. Костя Гордієнка.
Була учасницею бойових дій та брала участь в ООС на Донбасі.
Прощання із загиблою відбудеться за місцем проживання її рідних - у Козачих Лагерях 10 листопада об 11:00. Поховають Тетяну Алхімову о 13:00 на кладовищі у Новій Каховці, на Алеї Слави.
Раніше стало відомо, що внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям, ще двоє зазнали поранень. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох поранених – задовільний.
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