На Донбассе погибла военная из Херсонской области

Похоронят женщину сегодня.
В зоне проведения операции объединенных сил погибла младшая сержант 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Кости Гордиенко Татьяна Алхимова из Херсонской области.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший военный, волонтер Сергей Цигип.
Татьяна Алхимова родилась в 1997 году. В 2015 году окончила среднюю школу в Казачьих Лагерях.
В 2019 году получила высшее образование в Херсонском государственном университете.
Начала военную службу в Херсонской области. В Вооруженных Силах Украины она находилась с 16 августа 2019 года в 57-й отдельной мотопехотной бригаде.
Служила радиотелефонисткой, впоследствии была переведена на должность внешнего пилота (оператора).
Последнее место службы – командир отделения беспилотных авиационных комплексов взвода беспилотных авиационных комплексов разведывательной роты 57-й ОМПБр им. Кости Гордиенко.
Была участницей боевых действий и участвовала в ООС на Донбассе.
Прощание с погибшей состоится по месту жительства ее родных – в Казачьих Лагерях 10 ноября в 11:00. Похоронят Татьяну Алхимову в 13:00 на кладбище в Новой Каховке, на Аллее Славы.
Ранее стало известно, что в результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще двое получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья обоих раненых – удовлетворительное.
Читайте также:
- Ситуация на Донбассе: боевики атакуют, один боец убит
- Politico: Россия сосредотачивает войска и технику на границе с Украиной (фото)
- Осталась жена и двое детей: в Ивано-Франковской области от внезапной болезни умер участник АТО/ООС