Боевики обстреляли Новозвановку: разрушены жилые дома (фото)

Жертв и пострадавших среди мирного населения, к счастью, нет.

На Донбассе вооруженные формирования РФ обстреляли населенный пункт Новозвановка в Луганской области. В результате вражеских действий разрушены жилые дома и хозяйственные постройки.

Об этом сообщается в штабе операции Объединенных сил.

По имеющейся информации, боевики выпустили 26 снарядов калибра 122 мм в сторону Новозвановки. В результате обстрела были разрушены жилые дома и хозяйственные постройки по адресам ул. Суворова, 3 и ул. Суворова, 7.

Погибших и раненых среди гражданского населения не зарегистрировано. Граждан своевременно эвакуировали.

Решается вопрос о восстановлении разрушенных домов.

"Этим обстрелом вооруженные формирования Российской Федерации не только в очередной раз нарушили взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня и свели на нет все инициативы Украины по мирному разрешению конфликта, но и продемонстрировали свое пренебрежение к жизни и здоровью ни в чем не виновных гражданских граждан, которые могли оказаться на месте очередного преступления российских оккупантов", — говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК призвала мировую общественность дать надлежащую оценку очередному преступлению вооруженных формирований Российской Федерации на территории Украины.

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