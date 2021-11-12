В Киеве пара коммунальщиков устроила танцы с фонарем (видео)

Работники предприятия раскачивали фонарь, что напоминало танец.
В Киеве коммунальщики производили замену фонарей на улице Каштановая. Съемка осветителей и крепежа напоминала танец.
Видео выложили в телеграмм-канале "Реальный Киев".
На кадрах видно как двое работников, поднявшись на автовышке к верхушке фонаря, схватились руками и начали расшатывать металлическую конструкцию.
"Что здесь вообще происходит?", – подписали видео авторы.
Пользователи Сети положительно и с юмором отреагировали на увиденное:
- Танцы под фонарем.
- Хочется побыть ребенком.
- "Титаник" Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо.
- Уже работники с их зарплатами начинают сдавать металл.
- "А я хочу, а я хочу опять, по крышам бегать, голубей гонять"
Напомним, что во Львове неизвестная женщина выкрасила бордюры в яркие цвета. Коммунальщики обратились к стражам порядка, чтобы те оштрафовали нарушительницу.
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