У Києві пара комунальників влаштувала танці з ліхтарем (відео)

Працівники підприємства розхилитували ліхтар, що нагадувало танець.

У Києві комунальники проводили заміну ліхтарів на вулиці Каштанова. Знімання освітлювачів і кріплення нагадувала танець.

Відео виклали в телеграм-каналі "Реальний Київ".

На кадрах видко як двоє працівників, піднявшись на автовишці до верхівки фонаря, вхопилися руками і почали розхитувати металеву конструкцію.

"Що тут взагалі відбувається?", - підписали відео автори.

Користувачі Мережі позитивно і з гумором відреагували на побачене:

Танці під ліхтарем.

Хочеться побути дитиною.

"Титанік" Кейт Уінслет і Леонардо Ді Капріо.

Вже й працівники з їхніми зарплатами починають здавати метал.

"А я хочу, а я хочу опять, по крышам бегать, голубей гонять"

Нагадаємо, що у Львові невідома жінка пофарбувала бордюри у яскраві кольори. Комунальники звернулись до правоохоронців, щоб ті оштрафували порушницю.

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