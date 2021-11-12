У Києві пара комунальників влаштувала танці з ліхтарем (відео)

Працівники підприємства розхилитували ліхтар, що нагадувало танець.
У Києві комунальники проводили заміну ліхтарів на вулиці Каштанова. Знімання освітлювачів і кріплення нагадувала танець.
Відео виклали в телеграм-каналі "Реальний Київ".
На кадрах видко як двоє працівників, піднявшись на автовишці до верхівки фонаря, вхопилися руками і почали розхитувати металеву конструкцію.
"Що тут взагалі відбувається?", - підписали відео автори.
Користувачі Мережі позитивно і з гумором відреагували на побачене:
- Танці під ліхтарем.
- Хочеться побути дитиною.
- "Титанік" Кейт Уінслет і Леонардо Ді Капріо.
- Вже й працівники з їхніми зарплатами починають здавати метал.
- "А я хочу, а я хочу опять, по крышам бегать, голубей гонять"
Нагадаємо, що у Львові невідома жінка пофарбувала бордюри у яскраві кольори. Комунальники звернулись до правоохоронців, щоб ті оштрафували порушницю.
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