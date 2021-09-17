Названо найшвидші суперкари 2021 року: топ-5 моделей

Список автомобілів, за якими ніхто не вженеться.

З кожним роком виходять та анонсуються все швидші автомобілі. Такі намагаються виробляти як старі і великі, так і молоді компанії.

Серед величезної кількості моделей важко відстежити, які ж з них є найшвидшими. Тому сайт HotCars склав список саме таких суперкарів 2021 року.

Aston Martin Valkyrie

Aston Martin Valkyrie надає водіям шалену потужність, швидкість та задоволення. Він має виразний вигляд і колосальні 1160 кінських сил, які виходять з 6,5-літровий V12.

Цей автомобіль міг би позмагатися з болідами "Формули-1" і водночас комфортно почуватися на звичайних дорогах.

motor1.com

McLaren Speedtail

McLaren Speedtail створений лише для однієї мети – довезти максимум трьох людей швидше, ніж будь-що інше на дорозі. Цей гіперкар має більше тисячі кінських сил і розвиває максимальну швидкість 402 км/год.

Автомобіль оснащений 4,0-літровим двигуном V8 з подвійним турбонаддувом та гібридною системою. Бензиновий агрегат виробляє 1035 к.с., а електродвигун – ще 310 к.с., загалом 1345 "коней". Всього у світ вийшло 106 екземплярів моделі.

Pagani Huayra BC Roadster

Pagani Huayra був надзвичайно швидшим, але Pagani Huayra BC Roadster – це варіант зі ще більшою потужністю та унікальними модифікаціями.

Він легший за стандартну Huayra і має знімний верх. Roadster BC також оснащений 6-літровим двигуном V12 від AMG з подвійним турбонаддувом. Агрегат був налаштований спеціально для цієї версії, і тепер він виробляє 791 кінську силу, які направляється винятково на задні колеса через 7-ступеневу механічну коробку передач.

lamborghini.com

Lamborghini Sian

Lamborghini Sian – це приголомшливий гібридний суперкар, який вийшов в обмеженій серії. Було виготовлено лише 63 одиниці купе та 19 родстерів, що зробило модель однією з найрідкісніших у марки. Цей суперкар поставляється з двигуном V12, який дозволяє розігнатися до 349 км/год.

Раніше це був найпотужніший Lamborghini в історії, що чітко відбилося на його ціннику, який становить майже 4 мільйони доларів.

Koenigsegg Regera

Koenigsegg Regera поставляється з двигуном V8 з двома турбонаддувами та електричним двигуном, загальною потужністю 1500 к.с.

На відміну від будь-якого іншого автомобіля, Regera може насправді розганятися від 0 до 402 км/год, використовуючи лише одну передачу. Не має значення, чи водій їздитиме вулицями міста зі швидкістю 30 км на годину, або "розриватиме" автобан на 400 км/год, він все одно буде на тій же передачі.

Раніше повідомлялося, що було названо найшвидші гіперкари.

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