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Названы самые быстрые суперкары 2021 года: топ-5 моделей

Названы самые быстрые суперкары 2021 года: топ-5 моделей

Список автомобилей, за которым никто не угонится.

С каждым годом выходят и анонсируются все более быстрее автомобили. Такие пытаются производить как старые и крупные, так и молодые компании.

Среди огромного количества моделей трудно отследить, какие же из них являются самыми быстрыми. Поэтому сайт HotCars собрал список именно таких суперкаров 2021 года.

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Aston Martin Valkyrie

Aston Martin Valkyrie предоставляет водителям бешеную мощность, скорость и удовольствие. Он имеет выразительный вид и колоссальные 1160 лошадиных сил, исходящих из 6,5-литрового V12.

Этот автомобиль мог бы посоревноваться с болидами "Формулы-1" и одновременно комфортно чувствовать себя на обычных дорогах.

© motor1.com
motor1.com

McLaren Speedtail

McLaren Speedtail создан лишь для одной цели — довезти максимум трех человек быстрее, чем что-либо другое на дороге. Этот гиперкар имеет более тысячи лошадиных сил и развивает максимальную скорость 402 км/ч.

Автомобиль оснащен 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом и гибридной системой. Бензиновый агрегат производит 1035 л.с., а электродвигатель — еще 310 л.с., в общем 1345 "лошадей". Всего в свет вышло 106 экземпляров модели.

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Pagani Huayra BC Roadster

Pagani Huayra был очень быстрым, но Pagani Huayra BC Roadster — это вариант с еще большей мощностью и уникальными модификациями.

Он легче стандартной Huayra и имеет съемный верх. Roadster BC также оснащен 6-литровым двигателем V12 от AMG с двойным турбонаддувом. Агрегат был настроен специально для этой версии, и теперь он производит 791 лошадиную силу, которые направляется исключительно на задние колеса через 7-ступенчатую механическую коробку передач.

© lamborghini.com
lamborghini.com

Lamborghini Sian

Lamborghini Sian — это потрясающий гибридный суперкар, который вышел в ограниченной серии. Было изготовлено всего 63 единицы купе и 19 родстеров, что сделало модель одной из самых редких у марки. Этот суперкар поставляется с двигателем V12, который позволяет разогнаться до 349 км/час.

Раньше это был самый мощный Lamborghini в истории, что четко отразилось на его ценнике, который составляет почти 4 миллиона долларов.

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Koenigsegg Regera

Koenigsegg Regera поставляется с двигателем V8 с двумя турбонаддувами и электрическим двигателем, общей мощностью 1500 л.с.

В отличие от любого другого автомобиля, Regera может на самом деле разгоняться от 0 до 402 км/ч, используя только одну передачу. Не имеет значения, водитель будет ездить по улицам города со скоростью 30 км в час, или "разрывать" автобан на 400 км/ч, он все равно будет на той же передаче.

Ранее сообщалось, что были названо самые быстрые гиперкары.

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