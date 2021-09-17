Названы самые быстрые суперкары 2021 года: топ-5 моделей

Список автомобилей, за которым никто не угонится.

С каждым годом выходят и анонсируются все более быстрее автомобили. Такие пытаются производить как старые и крупные, так и молодые компании.

Среди огромного количества моделей трудно отследить, какие же из них являются самыми быстрыми. Поэтому сайт HotCars собрал список именно таких суперкаров 2021 года.

Aston Martin Valkyrie

Aston Martin Valkyrie предоставляет водителям бешеную мощность, скорость и удовольствие. Он имеет выразительный вид и колоссальные 1160 лошадиных сил, исходящих из 6,5-литрового V12.

Этот автомобиль мог бы посоревноваться с болидами "Формулы-1" и одновременно комфортно чувствовать себя на обычных дорогах.

motor1.com

McLaren Speedtail

McLaren Speedtail создан лишь для одной цели — довезти максимум трех человек быстрее, чем что-либо другое на дороге. Этот гиперкар имеет более тысячи лошадиных сил и развивает максимальную скорость 402 км/ч.

Автомобиль оснащен 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом и гибридной системой. Бензиновый агрегат производит 1035 л.с., а электродвигатель — еще 310 л.с., в общем 1345 "лошадей". Всего в свет вышло 106 экземпляров модели.

Pagani Huayra BC Roadster

Pagani Huayra был очень быстрым, но Pagani Huayra BC Roadster — это вариант с еще большей мощностью и уникальными модификациями.

Он легче стандартной Huayra и имеет съемный верх. Roadster BC также оснащен 6-литровым двигателем V12 от AMG с двойным турбонаддувом. Агрегат был настроен специально для этой версии, и теперь он производит 791 лошадиную силу, которые направляется исключительно на задние колеса через 7-ступенчатую механическую коробку передач.

lamborghini.com

Lamborghini Sian

Lamborghini Sian — это потрясающий гибридный суперкар, который вышел в ограниченной серии. Было изготовлено всего 63 единицы купе и 19 родстеров, что сделало модель одной из самых редких у марки. Этот суперкар поставляется с двигателем V12, который позволяет разогнаться до 349 км/час.

Раньше это был самый мощный Lamborghini в истории, что четко отразилось на его ценнике, который составляет почти 4 миллиона долларов.

Koenigsegg Regera

Koenigsegg Regera поставляется с двигателем V8 с двумя турбонаддувами и электрическим двигателем, общей мощностью 1500 л.с.

В отличие от любого другого автомобиля, Regera может на самом деле разгоняться от 0 до 402 км/ч, используя только одну передачу. Не имеет значения, водитель будет ездить по улицам города со скоростью 30 км в час, или "разрывать" автобан на 400 км/ч, он все равно будет на той же передаче.

Ранее сообщалось, что были названо самые быстрые гиперкары.

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