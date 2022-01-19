У захаращеній квартирі згоріла одеситка

Причина пожежі наразі невідома.

В Одесі, у Малиновському районі, сталося загоряння в квартирі. На місці рятувальники виявили тіло жінки.

Про це повідомили у ДСНС.

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Прибувши на місце, пожежники встановили, що горить майно і сміття в захаращеній квартирі на першому поверсі будівлі.

Під час гасіння пожежі в квартирі виявлено загиблу господарку. Причина пожежі та збиток встановлюються. Від ДСНС залучались дві одиниці техніки, та вісім чоловік особового складу.

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Раніше повідомлялося, що у Миколаєві живцем згорів чоловік у квартирі.

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