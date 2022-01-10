У Дніпрі на пожежі живцем згорів чоловік

У Дніпрі на пожежі живцем згорів чоловік

В обставинах події розбиратимуться правоохоронці.

У Дніпрі вранці 10 січня сталася пожежа у приватному будинку. Внаслідок чого живцем згорів чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Подія сталася у приватному будинку на вулиці Інгульській в Амур-Нижньодніпровському районі. На місці рятувальники встановили, що вогонь спалахнув усередині одноповерхової будівлі — горіло домашнє майно.

“Пожежу локалізовано о 07:51 та ліквідовано о 08:25. Під час гасіння займання, у помешканні вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка 1966 року народження”, — розповіли в пресслужбі ДСНС області.

Що саме спричинило пожежу, зараз невідомо. В обставинах події розбиратимуться правоохоронці.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області на ходу спалахнув рейсовий автобус. Вогонь у моторному відсіку.

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