У Дніпрі на пожежі живцем згорів чоловік

В обставинах події розбиратимуться правоохоронці.
У Дніпрі вранці 10 січня сталася пожежа у приватному будинку. Внаслідок чого живцем згорів чоловік.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.
Подія сталася у приватному будинку на вулиці Інгульській в Амур-Нижньодніпровському районі. На місці рятувальники встановили, що вогонь спалахнув усередині одноповерхової будівлі — горіло домашнє майно.
“Пожежу локалізовано о 07:51 та ліквідовано о 08:25. Під час гасіння займання, у помешканні вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка 1966 року народження”, — розповіли в пресслужбі ДСНС області.
Що саме спричинило пожежу, зараз невідомо. В обставинах події розбиратимуться правоохоронці.
Нагадаємо, що у Дніпропетровській області на ходу спалахнув рейсовий автобус. Вогонь у моторному відсіку.
Читайте також:
- У Києві власник квартири здає кімнату-балкон за 4 тисячі гривень.
- Йшов узбіччям дороги: у Хмельницькій області на пішохода впала вантажівка та вбила його.
- У Луцьку працівниця лікарні придумала хитру схему, щоб отримувати чужу зарплату.