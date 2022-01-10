У відомої російської акторки стався інсульт

Олена Проклова перебуває у лікарні.

У відомої радянської та російської акторки Олени Проклової стався інсульт.

68-річну артистку, яка зіграла стюардесу Ларису у "Міміно", госпіталізували до однієї з московських лікарень. Зараз вона у реанімації. Як пише Telegram-канал "Звездач", знаменитість потрапила до клініки із сильним запамороченням та підвищеним артеріальним тиском. Лікарі оцінюють стан артистки як середньої тяжкості.

Олена Проклова / instagram.com/elproklova

Зауважимо, навесні минулого року Проклова опинилася у центрі скандалу. Артистка розповіла, що у дитинстві вона стала жертвою сексуальних домагань з боку відомого режисера. Імені кривдника акторка не назвала, втім, юзери здогадалися, що йдеться про Олега Табакова, який помер 2018 року. Згодом Олена підтвердила ці припущення.

У відповідь, шанувальники Табакова влаштували справжнє цькування артистки. Багато хто вважав, що акторка вирішила таким чином викликати цікавість до своєї персони.

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