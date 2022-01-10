У известной российской актрисы случился инсульт

Елена Проклова находится в больнице.

У известной советской и российской актрисы Елены Прокловой случился инсульт.

68-летнюю артистку, сыгравшую стюардессу Ларису в "Мимино", госпитализировали в одну из московских больниц. Сейчас она находится в реанимации. Как пишет Telegram-канал "Звездач", знаменитость попала в клинику с сильным головокружением и повышенным артериальным давлением. Врачи оценивают состояние артистки как средней тяжести.

Елена Проклова / instagram.com/elproklova

Заметим, что весной в прошлом году Проклова оказалась в центре скандала. Артистка рассказала, что в детстве она стала жертвой сексуальных притязаний со стороны известного режиссера. Имени обидчика актриса не назвала, впрочем, юзеры догадались, что речь идет об умершем в 2018 году Олеге Табакове. Впоследствии Елена подтвердила эти предположения.

В ответ поклонники Табакова устроили настоящую травлю артистки. Многие считали, что актриса решила таким образом вызвать интерес к своей персоне.

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