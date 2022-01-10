Іноземний студент привіз до Харкова малярію: що відомо

Іноземний студент привіз до Харкова малярію: що відомо

Студента шпиталізували до терапевтичного відділення.

У Харкові зафіксували випадок малярії. Хворобу виявили у студента з Республіки Конго під час медогляду.

Про це повідомляє Харківський лабораторний центр.

Зазначається, що студента шпиталізували до терапевтичного відділення.

За місцем його проживання запроваджено комплекс протиепідемічних заходів.

Малярія - це трансмісивне інфекційне захворювання, що передається людині при укусі комара роду Anopheles і супроводжуються ознобами, гепатоспленомегалією (збільшенням розмірів печінки та селезінки), лихоманкою, анемією. Малярія має хронічний рецидивуючий перебіг.

Нагадаємо:

ВООЗ схвалила застосування першої в світі вакцини проти малярії, на розробку якої пішло більше 30 років.

Новини України: в яких країнах варто бути обережним, аби не захворіти на малярію

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