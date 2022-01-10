Іноземний студент привіз до Харкова малярію: що відомо

Студента шпиталізували до терапевтичного відділення.
У Харкові зафіксували випадок малярії. Хворобу виявили у студента з Республіки Конго під час медогляду.
Про це повідомляє Харківський лабораторний центр.
Зазначається, що студента шпиталізували до терапевтичного відділення.
За місцем його проживання запроваджено комплекс протиепідемічних заходів.
Малярія - це трансмісивне інфекційне захворювання, що передається людині при укусі комара роду Anopheles і супроводжуються ознобами, гепатоспленомегалією (збільшенням розмірів печінки та селезінки), лихоманкою, анемією. Малярія має хронічний рецидивуючий перебіг.
Нагадаємо:
ВООЗ схвалила застосування першої в світі вакцини проти малярії, на розробку якої пішло більше 30 років.
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