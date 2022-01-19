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В загроможденной квартире сгорела одесситка

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В загроможденной квартире сгорела одесситка

Главное управление ГосЧС в Одесской области/facebook

Причина пожара неизвестна.

В Одессе, в Малиновском районе, произошло возгорание в квартире. На месте спасатели обнаружили тело женщины.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит имущество и мусор в загроможденной квартире на первом этаже здания.

Во время тушения пожара в квартире обнаружена погибшая хозяйка. Причина пожара и ущерб устанавливаются. От ГСЧС привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава.

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Ранее сообщалось, что в Николаеве заживо сгорел мужчина в квартире.

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