В загроможденной квартире сгорела одесситка

Причина пожара неизвестна.
В Одессе, в Малиновском районе, произошло возгорание в квартире. На месте спасатели обнаружили тело женщины.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Прибывшие на место пожарные установили, что горит имущество и мусор в загроможденной квартире на первом этаже здания.
Во время тушения пожара в квартире обнаружена погибшая хозяйка. Причина пожара и ущерб устанавливаются. От ГСЧС привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава.
Ранее сообщалось, что в Николаеве заживо сгорел мужчина в квартире.
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