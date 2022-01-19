В загроможденной квартире сгорела одесситка

Причина пожара неизвестна.

В Одессе, в Малиновском районе, произошло возгорание в квартире. На месте спасатели обнаружили тело женщины.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Также читайте В Днепре на пожаре заживо сгорел мужчина

Прибывшие на место пожарные установили, что горит имущество и мусор в загроможденной квартире на первом этаже здания.

Во время тушения пожара в квартире обнаружена погибшая хозяйка. Причина пожара и ущерб устанавливаются. От ГСЧС привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава.

Новости Харькова: в университете имени Каразина произошел пожар

Ранее сообщалось, что в Николаеве заживо сгорел мужчина в квартире.

Читайте также: