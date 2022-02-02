Швеція виділила $5 млн для "зміцнення стійкості" України

Гроші підуть на розвиток південно-східних регіонів, які постраждали від російської агресії
Швеція разом із Британією, Канадою, Швейцарією і США запустила новий фонд для "зміцнення стійкості" України у південно-східному регіоні.
Про це інформує пресслужба уряду Швеції.
Стокгольм виділив для фонду 50 млн шведських крон (5,4 млн доларів, — ред.), які передадуть протягом наступних трьох років.
"Фонд зміцнить стійкість до російської агресії на Сході та Півдні України, сприяючи поліпшенню надання державних послуг, розширенню діалогу та інклюзивному економічному розвитку", — заявила міністерка з питань міжнародного співробітництва з Матильда Ернкранс.
Новий фонд "стане доповненням до підтримки ООН і буде відрізнятися більшою гнучкістю, готовністю до ризиків та реагування до подій на місцях.
"Цей фонд допоможе посилити стійкість України. Він зможе швидко і гнучко реагувати на потреби, які виникають і виникли в результаті агресії Росії", — каже міністерка закордонних справ Енн Лінде.
Зазначається, що Україна є найбільшим одержувачем шведської допомоги, спрямованої на підтримку реформ у Східній Європі з приблизно 240 млн. шведських крон ($25,6 млн).
Нагадаємо, що Польща надасть Україні надсучасну зброю та боєприпаси.
Також повідомлялося, що вперше за 17 років до України приїхав прем’єр-міністр Нідерландів і пообіцяв допомогти у питаннях безпеки.
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