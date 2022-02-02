Польща надасть Україні надсучасну зброю та боєприпаси

Весь комплекс важить 16 кілограмів та керується однією людиною

Не лише "Гром", а й "Перун" - Польща надасть Україні надсучасну новітні переносні зенітні ракетні комплекси і боєприпаси.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Переносні зенітно-ракетні комплекси "Перун" польського виробництва - це глибоко модернизована версія ПЗРК «Гром», які Варшава також вже пообіцяла Києву.

Як написав у своєму "Твітері" міністр оборони Республіки Польщі Маріуш Блащак, відповідне рішення ухвалила Рада міністрів.

«Хороші новини. На моє прохання Рада Міністрів прийняла постанову про допомогу Україні. Ми надамо найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси», - зазначив він.

Весь комплекс важить 16 кілограмів та керується однією людиною, але вдало вражає не лише ворожі безпілотники та гелікоптери, а й літаки. Ракета має бойову частину 1,82 кг і може вражати цілі на висоті до 4000 м і дальності до 6500 м.

Польща надасть Україні надсучасну зброю

Водночас до Києва вперше за 17 років приїхав прем’єр-міністр Нідерландів і пообіцяв також підтримку Україні.

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