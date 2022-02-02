"Ми думаємо тільки про мир": Зеленський заявив, що постачання зброї Україні - це захист

"Ми думаємо тільки про мир": Зеленський заявив, що постачання зброї Україні - це захист

Президент висловив сподівання, що конфлікт буде вирішено лише дипломатичним шляхом.

Після того, як РФ окупувала частину її територій, Україна почала нарощувати рівень боєздатності і спроможності армії. Вся зброя, яку Україна отримує від іноземних партнерів - це захист.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час його спільного брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Так як це не перший рік війни й не перший рік ескалації, окупації. Тому говорити, що ми бачимо в цьому ті чи інші тактичні кроки з нашого боку, я вважаю, несправедливо. Ми вже давно фундаментально розуміємо, що робити і що нам потрібно, щоб захищати нашу Батьківщину. Після того, як РФ окупувала частину територій, ми нарощуємо рівень боєздатності і спроможності нашої армії", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що для України важливо, що вся ця зброя - це захист, та висловив сподівання що конфлікт буде вирішено лише дипломатичним шляхом.

"Я не готовий сьогодні публічно говорити про що і з якою країною ми домовляємося і що отримуємо. Ми думаємо тільки про мир, про деокупацію території... Ми говоримо про те, що більше сьогодні ми не віддамо жодної ділянки нашої землі. Ми не віддамо наші території, яка б ціна цієї справи не була", - зауважив Зеленський.

Також, за словами очільника держави, наразі підготовлений не лише план, а й окремий лист-перелік того, що потрібно для української армії.

"Вчора ми вирішили про збільшення професійної армії ще на 100 тисяч впродовж 2-3 років, я вважаю, що ми це зробимо швидше, збільшимо нашу професійну контрактну армію...", - зазначив Зеленський, зауваживши, що питання стримування РФ від подальшої агресії на рівні дипломатичних кроків є важливим.

За словами президента, це питання саме стримування.

"Окрім дипломатичних кроків, які проводимо не тільки ми, а й лідери європейських держав. Вони і спілкуються з Росією в тих чи інших форматах. І готують саме той перелік важливих санкцій", - сказав Зеленський.

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