Вандал, який повалив Ханукію у Дніпрі, отримав вирок

Вандал, який повалив Ханукію у Дніпрі, отримав вирок

Підсудний повністю визнав свою провину.

Шевченківським районним судом м. Дніпра ухвалено вирок вандалові за ч. 1 статті 161 КК України за порушення рівноправності за релігійною ознакою. Йому присудили 1 рік позбавлення волі зі звільненням на 1 рік випробувального терміну.

Про це пише ОЕОУ.

Підсудний визнав свою провину в повному обсязі та вибачився перед єврейською громадою Дніпра.

Нагадаємо, що Ханукія в Дніпрі була повалена рано-вранці 29 листопада.

Це вже другий випадок вироку вандалам за прояв антисемітизму під час Хануки. Раніше було засуджено вандала з Ужгорода.

Ще за низкою справ Об'єднана єврейська громада України через суд домоглася відкриття кримінальних проваджень і слідкуватиме за їх перебігом.

Нагадаємо, що у Дніпрі невідомі вночі 29 листопада на Європейській площі завалили Ханукію. Кілька людей підійшли до символу єврейського свята, перерізали дроти та перекинули стовп зі світильниками.