Вандал, поваливший Ханукию в Днепре, получил приговор

Подсудимый полностью признал свою вину.

Шевченковским районным судом г. Днепра вынесен приговор вандалу по ч. 1 статьи 161 УК Украины за нарушение равноправия по религиозному признаку. Ему присудили 1 год лишения свободы с освобождением на 1 год испытательного срока.

Об этом пишет ОЕОУ.

Подсудимый признал свою вину в полном объеме и принес извинения Еврейской общине Днепра.

Напомним, что Ханукия в Днепре была повалена ранним утром 29 ноября.

Это уже второй случай приговора вандалам за проявление антисемитизма в период Хануки. Ранее был осужден вандал из Ужгорода.

Еще по ряду дел Объединенная еврейская община Украины через суд добилась открытия уголовных производств и будет следить за их ходом.

Напомним, что в Днепре неизвестные ночью 29 ноября на Европейской площади завалили Ханукию. Несколько человек подошли к символу еврейского праздника, перерезали провода и перевернули столб со светильниками.