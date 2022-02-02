Даша Квиткова травмировалась во время отдыха на Сейшелах: "Сильно рыдала"

Звезда Сети поделилась неприятной историей.

Известная украинская блогерша Даша Квиткова отдыхает вместе с родными на Сейшелах.

Впрочем, отпуск идет не так сказочно, как хотелось бы. В общем жена Никиты Добрынина рассказала, как больно травмировалась. Даша случайно забила палец на ноге. Супругам пришлось воспользоваться помощью медиков.

Даша Квиткова рассказала об отдыхе на Сейшелах / instagram.com/kvittkova

"Я была шокирована. Выходила и открывала стеклянную дверь на себя. И под угол стеклянной ноги попала моя нога, а если быть точнее – мой ноготь, который теперь пополам. Сильно рыдала в плечо мужа и думала, как я теперь педикюр сделаю", — поделилась Даша.

Даша Квиткова рассказала об отдыхе на Сейшелах / instagram.com/kvittkova

Квиткова говорит, что после травмы она теперь хромает. Ей приходится перебинтовывать ногу. Кроме того, ей нельзя купаться в океане.

Впрочем, оказывается, на острове много чего случилось неприятного. Мама Никиты Добрынина порезала ногу о кораллы.

Даша Квиткова рассказала об отдыхе на Сейшелах / instagram.com/kvittkova

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