Даша Квіткова травмувалася під час відпочинку на Сейшелах: "Сильно ридала"

Даша Квіткова травмувалася під час відпочинку на Сейшелах: "Сильно ридала"

Зірка Мережі поділилася неприємною історією.

Відома українська блогерка Даша Квіткова відпочиває разом з рідними на Сейшелах.

Втім, відпустка минає не так казково, як хотілось би. Загалом, дружина Микити Добриніна розповіла, як боляче травмувалася. Даша випадково забила палець на нозі. Подружжю довелося скористатися допомогою медиків.

Даша Квіткова розповіла про відпочинок на Сейшелах / instagram.com/kvittkova

"Я була шокована. Виходила та відчиняла скляні двері на себе. І під кут скляної ноги потрапила моя нога, а якщо бути точнішою – мій ніготь, який тепер навпіл. Сильно ридала в плече чоловіка і думала, як я тепер педикюр зроблю", - поділилася Даша.

Даша Квіткова розповіла про відпочинок на Сейшелах / instagram.com/kvittkova

Квіткова говорить, що після травми вона тепер кульгає. Їй доводиться перебинтовувати ногу. Окрім того, їй не можна купатися в океані.

Втім, виявляється, на острові багато чого трапилося неприємного. Мама Микити Добриніна порізала ногу об корали.

Даша Квіткова розповіла про відпочинок на Сейшелах / instagram.com/kvittkova

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