"Ситуацію втримали": Зеленський заявив про стабілізацію гривні

Значний вплив на стабілізацію гривні мали дії країн-союзників України, пояснив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вдалося стабілізувати гривню, і запевнив про відсутність ризиків для неї. За його словами, це стало можливо завдяки дієвим крокам України та країн-союзників.

Про це він сказав на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте у середу, 2 лютого.

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"Щодо гривні, я вважаю, що на сьогодні ми ситуацію втримали, незважаючи на ту паніку. Ми робили багато різних кроків, стабілізували гривню та заспокоїли ринки. Сьогодні триває зміцнення нацвалюти", - зазначив голова держави.

Український президент пояснив, завдяки чому національна валюта сталізувалася. Він підкреслив, значний вплив на стабілізацію гривні мали дії країн-союзників України, оскільки вони відкривали рахунки, що давало фінансові гарантії.

"Це давало сигнал ринкам та інвесторам про те, що не варто виводити кошти з України", - сказав Зеленський.

Окрім цього, як наголошує голова держави, візити міжнародних партнерів та лідерів країн Європи також знизили ризики валютного ринку України.

Нагадаємо, вперше за 17 років до України приїхав прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, і це знаковий візит - саме через ескалацію напруженості з боку Росії. Марк Рютте зустрівся у Києві із президентом України Володимиром Зеленським. Найголовніші теми переговорів - співпраця у розслідуванні і притягненні винних до відповідальності у справі про збиття рейсу МН-17 та можливі санкції Євросоюзу та Нідерландів, якщо РФ наважиться напасти.

Слід зазначити, що гривня активно знецінювалася останніми днями через можливе російське військове вторгнення до України. Від початку 2022 року долар США за курсом НБУ здорожчав на півтори гривні.

У Нацбанку пояснили, що між поточною ситуацією у зв'язку із загрозою можливого нападу РФ та "шоком", зумовленим COVID-19 у березні 2020 року, коли тільки почали діяти карантинні обмеження, є низка відмінностей. Зокрема, у січні 2022 року українці купили валюти на суму $165 млн, тоді як у березні 2020 року – на $224 млн.

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