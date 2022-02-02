Польща надасть Україні протиповітряне озброєння "Piorun"

Відповідне рішення вже ухвалив уряд країни.

Уряд Польщі ухвалив рішення про надання Україні переносних зенітно-ракетних комплексів "Piorun" та боєприпасів.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"На моє прохання Рада Міністрів прийняла постанову про допомогу Україні. Ми надамо найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси "Piorun" та боєприпаси", — написав міністр.

Нагадаємо, про те, що Польща збирається надати військову допомогу українській армії стало відомо наприкінці січня.

Крім того, про готовність надати Україні зброю та військову техніку на тлі зростання загрози з боку Росії заявила Данія. Прем'єр-міністерка країни зазначила, що ситуація щодо України зараз становить серйозну загрозу для Європи, а тому "є реальний ризик збройного конфлікту на європейській території".

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