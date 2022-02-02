Концерт скандального Басти в Одесі скасували активісти

Репер мав виступити у День закоханих.

Активісти скасували концерт скандального російського репера Басти в Одесі.

Так, артист мав виступити 14 лютого в ресторані "Облака". Інформація про це з’явилася в Мережі 20 січня. Активіст Дем'ян Ганул одразу ж звернувся до власника закладу із проханням скасувати концерт, що і сталося в результаті. Про це блогер написав у своєму Facebook.

"Я одразу написав допис, у якому попросив скасувати концерт, адже Вакуленко відвідував тимчасово окупований Крим та виступав на концерті "воссоединения" в Москві. Я особисто зустрівся з одеським ресторатором Андрієм Зарічанським. Дізнавшись, що Вакуленко має антиукраїнську позицію, Андрій ухвалив вірне рішення скасувати концерт. Чудово, що в Одесі є бізнесмени, які чують суспільство та мають чітку патріотичну позицію. Друзі, ми спільно з вами не пустили путінського Басту до Одеси", – написав він.

СКАСОВАНО!!! Нещодавно у соціальних мережах з’явився анонс концерту пропутінського Василя Вакуленко(басти) в Одесі.... Опубліковано Дем'яном Ганулом Вівторок, 1 лютого 2022 р.

Зауважимо, Василь Вакуленко (Баста) потрапив до "чорного списку" Мінкульту в січні 2018 року. Але згодом артисту-українофобу був дозволений в'їзд до України.

У травні російський артист приїздив до Києва. Тоді ж охорона Басти накинулася в ресторані на українця через фразу про Крим. Один з відвідувачів закладу вирішив нагадати російському реперу, який виступав в окупованому Криму, що Крим — це Україна, після чого охорона закрила двері приміщення і не впустила українця всередину.

25 червня репер, попри пікет українців, все ж виступив у Києві. Активісти вимагали від нього пояснень, чому він підтримує російську агресію, проте хоче виступати та заробляти гроші в Україні.

Останні концерти знаменитості в Україні відбулися у грудні 2021-го. Виконавець виступив у Харкові та в Києві. Ці заходи також не оминули увагою активісти.

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