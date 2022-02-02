Концерт скандального Басты в Одессе отменили активисты

Рэпер должен был выступить в День влюбленных.

Активисты отменили концерт скандального российского рэпера Басты в Одессе.

Так, артист должен был выступить 14 февраля в ресторане "Облака". Информация об этом появилась в Сети 20 января. Активист Демьян Ганул сразу же обратился к владельцу заведения с просьбой отменить концерт, что и произошло в результате. Об этом блогер написал в своем Facebook.

"Я сразу написал пост, в котором попросил отменить концерт, ведь Вакуленко посещал временно оккупированный Крым и выступал на концерте воссоединения в Москве. Я лично встретился с одесским ресторатором Андреем Заричанским. Узнав, что Вакуленко имеет антиукраинскую позицию, Андрей принял верное решение отменить концерт. Прекрасно, что в Одессе есть бизнесмены, которые слышат общество и имеют четкую патриотическую позицию. Друзья, мы совместно с вами не пустили путинского Басту в Одессу", – написал он.

ОТМЕНЕНО!!! Недавно в социальных сетях появился анонс концерта пропутинского Василия Вакуленко (басты) в Одессе. Опубликовано Демьяном ГануломВторник, 1 февраля 2022 г.

Заметим, Василий Вакуленко (Баста) попал в "черный список" Минкульта в январе в 2018 году. Но впоследствии артисту-украинофобу был разрешен въезд в Украину.

В мае русский артист приезжал в Киев. Тогда же охрана Басты набросилась в ресторане на украинца из-за фразы о Крыме. Один из посетителей заведения решил напомнить российскому рэперу, выступавшему в оккупированном Крыму, что Крым — это Украина, после чего охрана закрыла дверь помещения и не впустила украинца внутрь.

25 июня рэпер, несмотря на пикет украинцев, все же выступил в Киеве. Активисты требовали от него объяснений, почему он поддерживает российскую агрессию, но хочет выступать и зарабатывать деньги в Украине.

Последние концерты знаменитости в Украине прошли в декабре в 2021-м. Исполнитель выступил в Харькове и Киеве. Эти мероприятия также не обошли вниманием активисты.

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