Польша предоставит Украине противовоздушное вооружение "Piorun"

Соответствующее решение уже приняло правительство страны.

Правительство Польши приняло решение о предоставлении Украине переносных зенитно-ракетных комплексов "Piorun" и боеприпасов.

Об этом в своем Twitter сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"По моей просьбе Совет Министров принял постановление о помощи Украине. Мы предоставим самое современное польское оборудование — переносные зенитно-ракетные комплексы "Piorun" и боеприпасы", — написал министр.

Напомним, что Польша собирается оказать военную помощь украинской армии стало известно в конце января.

Кроме того, о готовности предоставить Украине оружие и военную технику на фоне растущей угрозы со стороны России заявила Дания. Премьер-министр страны отметила, что ситуация в отношении Украины сейчас представляет серьезную угрозу для Европы, а потому "есть реальный риск вооруженного конфликта на европейской территории".

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