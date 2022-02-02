Польша предоставит Украине сверхсовременное оружие и боеприпасы

Весь комплекс весит 16 килограммов и управляется одним человеком.

Не только "Гром", но и "Перун" — Польша предоставит Украине сверхсовременные новейшие переносные зенитные ракетные комплексы и боеприпасы.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Переносные зенитно-ракетные комплексы "Перун" польского производства – это глубоко модернизированная версия ПЗРК «Гром», которые Варшава также пообещала Киеву.

Как написал в своем "Твиттере" министр обороны Республики Польши Мариуш Блащак, соответствующее решение принял Совет министров.

«Хорошие новости. По моей просьбе Совет Министров принял постановление о помощи Украине. Мы предоставим современное польское оборудование – переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы», — отметил он.

Весь комплекс весит 16 килограммов и управляется одним человеком, но удачно поражает не только вражеские беспилотники и вертолеты, но и самолеты. Ракета имеет боевую часть 1,82 кг и может поражать целые на высоте до 4000 м и дальности до 6500 м.

Польша предоставит Украине сверхсовременное оружие

В то же время, в Киев впервые за 17 лет приехал премьер-министр Нидерландов и пообещал также поддержку Украине.

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