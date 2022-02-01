Польська компанія закупила газ зі США для України: деталі

Польська компанія закупила газ зі США для України: деталі

Це вже вдруге, коли американський газ постачається до України.

Польська енергетична компанія PGNiG оголосила про купівлю партії зрідженого природного газу (ЗПГ) у США для України. Газ відправлять до українського кордону для американсько-української компанії Energy Resources of Ukraine (ERU).

Про це йдеться на сайті концерну.

Танкер з американським ЗПГ прибуде до терміналу імені президента Леха Качинського у Свіноуйсьце наприкінці лютого цього року.

ERU отримає придбане паливо на кордоні між Польщею та Україною до кінця березня 2022 року.

У PGNiG наголосили, що це вже друга подібна угода. Перша відбулася у листопаді 2019 року.

"Це чергове постачання американського ЗПГ до України, здійснене компанією PGNiG у співпраці з ERU, яка є нашим стратегічним торговим партнером на українському ринку. Хороші відносини, побудовані роками, особливо важливі зараз, у період великої турбулентності на газовому ринку в Європі", — заявив голова правління PGNiG SA Павел Маєвський.

Маєвський зазначив, що завдяки інвестиціям у польську газову інфраструктуру енергетична безпека регіону буде міцнішою.

"Для України, як і для Європи, диверсифікація поставок, особливо ЗПГ, є ключовим елементом у розбудові енергетичної незалежності", — сказав своєю чергою представник ERU Дейл Перрі.

У компанії наголошують, що це постачання газу допоможе Україні успішно закінчити опалювальний сезон.

Співпраця PGNiG та ERU розпочалася у серпні 2016 року. Тоді на український ринок було поставлено першу партію газу від польського концерну. У жовтні 2021 року PGNiG Group у співпраці з ERU здійснила перше в історії постачання неросійського газу до Молдови.

"Енергетичні ресурси України" – група компаній з іноземними інвестиціями, що реалізовує різні проєкти в українській енергетиці.

Нагадаємо, що Україна вперше розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини.

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