Раніше система ГТС могла працювати тільки у напрямку від України до Угорщини.
Сьогодні, 1 лютого, Україна вперше розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини.
Про це розповів генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.
Макогон пояснив що раніше система ГТС могла працювати тільки у напрямку від України до Угорщини.
"Завдяки проведеним технічним заходам була створена можливість транспортування газу в обох напрямках", - зазначив він.
За словами очільника компанії "Оператор ГТС України", угорський напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну навіть у разі відсутності транзиту.
"Відкриття цього напрямку створила можливість для трейдерів організовувати постачання в Україну скрапленого газу LNG з терміналу у Хорватії", - додав Макогон.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що в Україні достатні запаси газу і вугілля, а тому енергетичних загроз для країни немає.
Раніше очільник "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що військові Росії зривають розвідку Україною газу в Чорному морі.
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