Раніше система ГТС могла працювати тільки у напрямку від України до Угорщини.

Сьогодні, 1 лютого, Україна вперше розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини.

Про це розповів генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

Макогон пояснив що раніше система ГТС могла працювати тільки у напрямку від України до Угорщини.

"Завдяки проведеним технічним заходам була створена можливість транспортування газу в обох напрямках", - зазначив він.

За словами очільника компанії "Оператор ГТС України", угорський напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну навіть у разі відсутності транзиту.

"Відкриття цього напрямку створила можливість для трейдерів організовувати постачання в Україну скрапленого газу LNG з терміналу у Хорватії", - додав Макогон.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що в Україні достатні запаси газу і вугілля, а тому енергетичних загроз для країни немає.

Раніше очільник "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що військові Росії зривають розвідку Україною газу в Чорному морі.

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