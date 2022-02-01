MONATIK шокував стійкою на голові у басейні з водою

Артист похизувався складним трюком.
Український мультиартист MONATIK, який продовжує відпочивати з сім'єю на Мальдівах після гастролей Америкою, показав доволі складний трюк.
У фотоблогу зірка похизувався стійкою на голові. Цікаво, що її він зробив у басейні з водою. Так, на першому кадрі знаменитість позував з розкинутими руками та ногами, а на другому – як солдатик.
"Зустрічаємо китайський Новий рік спортивно! Отакі вправи роби, спина буде здорова! Дивись на світ інакше", – підписав публікацію співак.
Зі свого боку, ошелешені шанувальники похвалили кумира за ефектні викрутаси.
- Круто!
- Ого, оце сила духу й тіла в Діми, на таке не кожен здатний. Молодчинка
- Як таке можливо?
- Ні, ну, стійка на голові, без рук, ще й під водою – це рівень, Дімо!
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