MONATIK шокував стійкою на голові у басейні з водою

MONATIK шокував стійкою на голові у басейні з водою

Артист похизувався складним трюком.

Український мультиартист MONATIK, який продовжує відпочивати з сім'єю на Мальдівах після гастролей Америкою, показав доволі складний трюк.

У фотоблогу зірка похизувався стійкою на голові. Цікаво, що її він зробив у басейні з водою. Так, на першому кадрі знаменитість позував з розкинутими руками та ногами, а на другому – як солдатик.

MONATIK / instagram.com/monatik_official

MONATIK / instagram.com/monatik_official

"Зустрічаємо китайський Новий рік спортивно! Отакі вправи роби, спина буде здорова! Дивись на світ інакше", – підписав публікацію співак.

Зі свого боку, ошелешені шанувальники похвалили кумира за ефектні викрутаси.

Круто!

Ого, оце сила духу й тіла в Діми, на таке не кожен здатний. Молодчинка

Як таке можливо?

Ні, ну, стійка на голові, без рук, ще й під водою – це рівень, Дімо!

Читайте також: