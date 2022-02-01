Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

MONATIK шокував стійкою на голові у басейні з водою

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
MONATIK шокував стійкою на голові у басейні з водою

instagram.com/monatik_official

Артист похизувався складним трюком.

Український мультиартист MONATIK, який продовжує відпочивати з сім'єю на Мальдівах після гастролей Америкою, показав доволі складний трюк.

У фотоблогу зірка похизувався стійкою на голові. Цікаво, що її він зробив у басейні з водою. Так, на першому кадрі знаменитість позував з розкинутими руками та ногами, а на другому – як солдатик.

MONATIK / © instagram.com/monatik_official
MONATIK / instagram.com/monatik_official
MONATIK / © instagram.com/monatik_official
MONATIK / instagram.com/monatik_official

"Зустрічаємо китайський Новий рік спортивно! Отакі вправи роби, спина буде здорова! Дивись на світ інакше", – підписав публікацію співак.

Зі свого боку, ошелешені шанувальники похвалили кумира за ефектні викрутаси.

  • Круто!
  • Ого, оце сила духу й тіла в Діми, на таке не кожен здатний. Молодчинка
  • Як таке можливо?
  • Ні, ну, стійка на голові, без рук, ще й під водою – це рівень, Дімо!

Читайте також:

Наступна публікація