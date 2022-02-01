MONATIK шокировал стойкой на голове в бассейне с водой

MONATIK шокировал стойкой на голове в бассейне с водой

Артист похвастался сложным трюком.

Украинский мультиартист MONATIK, который продолжает отдыхать с семьей на Мальдивах после гастролей по Америке, показал довольно сложный трюк.

В фотоблоге звезда похвасталась стойкой на голове. Интересно, что он сделал ее в бассейне с водой. Так, на первом кадре знаменитость позировал с раскинутыми руками и ногами, а на втором – как солдатик.

MONATIK / instagram.com/monatik_official

MONATIK / instagram.com/monatik_official

"Встречаем китайский Новый год спортивно! Такие упражнения делай, спина будет здорова! Смотри на мир иначе", — подписал публикацию певец.

Со своей стороны, ошарашенные поклонники похвалили кумира за эффектные выкрутасы.

Круто!

Ого, это сила духа и тела у Димы, на такое не каждый способен. Молодчина

Как это возможно?

Не, ну, стойка на голове, без рук, еще и под водой – это уровень, Дима!

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