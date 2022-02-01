MONATIK шокировал стойкой на голове в бассейне с водой

Артист похвастался сложным трюком.
Украинский мультиартист MONATIK, который продолжает отдыхать с семьей на Мальдивах после гастролей по Америке, показал довольно сложный трюк.
В фотоблоге звезда похвасталась стойкой на голове. Интересно, что он сделал ее в бассейне с водой. Так, на первом кадре знаменитость позировал с раскинутыми руками и ногами, а на втором – как солдатик.
"Встречаем китайский Новый год спортивно! Такие упражнения делай, спина будет здорова! Смотри на мир иначе", — подписал публикацию певец.
Со своей стороны, ошарашенные поклонники похвалили кумира за эффектные выкрутасы.
- Круто!
- Ого, это сила духа и тела у Димы, на такое не каждый способен. Молодчина
- Как это возможно?
- Не, ну, стойка на голове, без рук, еще и под водой – это уровень, Дима!
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