Эд Ширан ошарашил, что уже семь лет не пользуется телефоном

Эд Ширан ошарашил, что уже семь лет не пользуется телефоном

Артист заявил, что из-за смартфона чувствовал себя подавленным.

Популярный британский певец Эд Ширан поделился неожиданным признанием.

Так, 30-летний артист в течение семи лет не пользуется мобильным телефоном. Об этом исполнитель рассказал в подкасте The Collector's Edition. Звезда заявил, что из-за использования смартфона чувствовал себя очень подавленным и в основном был в плохом настроении. Поэтому в 2015 году Эд решил избавиться от девайса.

"Я проводил все свое время в очень низком месте. Я лишился его, и это было похоже на то, что занавес только что поднялся", – отметил он.

Associated Press

С тех пор звезда общается и решает важные вопросы по электронной почте, отметив, что не прервал контакты с людьми, а просто их ограничил.

"Каждые несколько дней я открываю ноутбук и отвечаю на 10 электронных писем за раз. Как только я отсылаю их, закрываю ноутбук", — добавил он.

Ширан поделился, что благодаря такому решению чувствует себя более счастливым и может больше времени уделять родным.

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