Ед Ширан ошелешив, що вже сім років не користується телефоном

Ед Ширан ошелешив, що вже сім років не користується телефоном

Артист заявив, що через смартфон почувався пригніченим.

Популярний британський співак Ед Ширан поділився неочікуваним зізнанням.

Так, 30-річний артист протягом семи років не користується мобільним телефоном. Про це виконавець розповів у подкасті The Collector's Edition. Зірка заявив, що через користування смартфоном почувався дуже пригніченим та здебільшого був у поганому настрої. Тому 2015 року Ед вирішив позбутися від девайсу.

"Я проводив весь свій час у дуже низькому місці. Я позбувся його, і це було схоже на те, ніби завіса щойно піднялася", – зазначив він.

Associated Press

Відтоді зірка спілкується та вирішує важливі питання електронною поштою, наголосивши, що не перервав контакти з людьми, а просто їх обмежив.

"Кожні кілька днів я відкриваю ноутбук та відповідаю на 10 електронних листів за раз. Щойно я надсилаю їх, закриваю ноутбук", – додав він.

Ширан поділився, що завдяки такому рішенню почувається щасливішим і може більше часу приділяти рідним.

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