Ед Ширан ошелешив, що вже сім років не користується телефоном

Артист заявив, що через смартфон почувався пригніченим.
Популярний британський співак Ед Ширан поділився неочікуваним зізнанням.
Так, 30-річний артист протягом семи років не користується мобільним телефоном. Про це виконавець розповів у подкасті The Collector's Edition. Зірка заявив, що через користування смартфоном почувався дуже пригніченим та здебільшого був у поганому настрої. Тому 2015 року Ед вирішив позбутися від девайсу.
"Я проводив весь свій час у дуже низькому місці. Я позбувся його, і це було схоже на те, ніби завіса щойно піднялася", – зазначив він.
Відтоді зірка спілкується та вирішує важливі питання електронною поштою, наголосивши, що не перервав контакти з людьми, а просто їх обмежив.
"Кожні кілька днів я відкриваю ноутбук та відповідаю на 10 електронних листів за раз. Щойно я надсилаю їх, закриваю ноутбук", – додав він.
Ширан поділився, що завдяки такому рішенню почувається щасливішим і може більше часу приділяти рідним.
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