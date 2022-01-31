33-річна Ріанна вагітна первістком і показала округлий животик

Артистка народить малюка своєму бойфренду.

Барбадоська зірка Ріанна вагітна первістком.

33-річна знаменитість чекає малюка від свого бойфренда, репера A$AP Rocky. Про це пише видання People. Також в Мережі з'явилися кадри, де зірка постала при надії. На фото майбутні батькі мають щасливий вигляд. Рірі позувала у джинсах та рожевій куртці на голе тіло, демонструючи чималий животик, а її коханий ніжно цілував її у голову. Фото зроблено під час прогулянки пари Нью-Йорком.

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Зазначимо, що чутки про стосунки артистів ширилися ще від 2013 року, коли A$AP Rocky виступив на концерті Ріанни Diamonds World Tour. Втім, потім співачка мала серйозний роман із саудівським мільярдером Хассаном Джамілем. Зірка пішла від нього 2020-го після трьох років стосунків. За декілька тижнів папараці заскочили Рірі та A$AP Rocky разом на благодійному концерті в Нью-Йорку, а згодом – на відпочинку в Барбадосі.

У травні 2021 року A$AP Rocky офіційно підтвердив стосунки з Ріанною. Артист назвав РіРі коханням усього його життя.

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