Розстріл солдатів у Дніпрі: медики розповіли про стан вцілілих нацгвардійців

У лікарні опинилися п'ятеро військових.

Лікарям вдалося врятувати всіх потерпілих на "Південмаші" нацгвардійців: вони при тямі та самостійно дихають.

Про це розповіли у ТСН.16:45 за 31 січня.

За словами медиків, четверо чоловіків та одна жінка мають позитивну динаміку. Втім, стан 25-річного Ігоря та 22-річної Жанни ще залишається важким. Біля них у реанімації перебувають їхні рідні.

"Хочеться вже встати. Ми після армії звикли бути в русі. Для мене ось так лежати - це несумісне з життям. Вже хочеться схопитися і побігти", - ділиться поранений Владислав Гуліда.

Розстріл у Дніпрі: усі потерпілі при тямі та дихають самостійно

Лікарі кажуть: неабияк допомогли переливання крові та поміч небайдужих донорів. Усі поранені мають шанси не лише вижити, а й стати на ноги. Зокрема, й Жанна, яка дістала три кулі. Дівчина була у найважчому стані.

"Хірурги зробили все, аби Жанна могла рухати кінцівками. Були сумніви, адже куля повністю розбила хребець. Нині вона добре рухає ногами. Думаю, що в неї все буде добре", - каже гендиректор обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

Як повідомлялося, у Дніпрі в ніч проти 27 січня солдат-строковик на закритій території Південного машинобудівного заводу розстріляв товаришів по службі: кількість вбитих зросла до п'яти, стільки ж було поранено. 20-річний строковик уночі взяв автомат із кімнати, де зберігалася зброя, зайшов до караульного приміщення і відкрив вогонь. На той момент у приміщенні перебували понад два десятки вояків.

Стрілець втік. Правоохоронці затримали нацгвардійця: поліції він здався сам. Хлопцеві загрожує довічне ув'язнення. З загиблими нацгвардійцями прощалися 30 січня.

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