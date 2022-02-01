Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии

Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии

Ранее система ГТС могла работать только по направлению с Украины к Венгрии.

Сегодня, 1 февраля, Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии.

Об этом рассказал генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Макогон объяснил, что ранее система ГТС могла работать только в направлении с Украины к Венгрии.

"Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях", — отметил он.

По словам главы компании "Оператор ГТС Украины", венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже в случае отсутствия транзита.

"Открытие этого направления создало возможность для трейдеров организовывать поставки в Украину сжиженного газа LNG из терминала в Хорватии", — добавил Макогон.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в Украине достаточно запасов газа и угля, а поэтому энергетических угроз для страны нет.

Ранее глава "Нефтегаза" Юрий Витренко заявил, что военные России срывают разведку Украиной газа в Черном море.

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