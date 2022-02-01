Британія надасть Україні близько 3,4 млрд гривень фінансової допомоги - Джонсон

Британський прем'єр перебуває у Києві з робочим візитом на тлі зростання загрози з боку Росії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час офіційного візиту до Києва 1 лютого заявив, що Британія надасть Україні 88 млн фунтів (близько 3,4 млрд гривень) фінансової допомоги.

Про це він сказав під час переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

"Сьогодні я оголосив про додаткові 88 млн фунтів британського фінансування на підтримку системи належного врядування і енергетичної незалежності України. Це фінансування має підтримати ваші зусилля з розбудови вільного і заможного українського суспільства, вільного від зловмисного впливу", — сказав Джонсон.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що Велика Британія виділить 1,7 мільярдів фунтів стерлінгів на розбудову українського флоту та майже 2 мільярди фунтів стерлінгів на спільні енергетичні та інфраструктурні проєкти.

Читайте також: