Британия предоставит Украине около 3,4 млрд гривен финансовой помощи — Джонсон

Британский премьер находится в Киеве с рабочим визитом на фоне растущей угрозы со стороны России.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время официального визита в Киев 1 февраля заявил, что Британия предоставит Украине 88 млн фунтов (около 3,4 млрд гривен) финансовой помощи.

Об этом он сказал в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня я объявил о дополнительных 88 млн фунтов британского финансирования в поддержку системы надлежащего управления и энергетической независимости Украины. Это финансирование должно поддержать ваши усилия по развитию свободного и богатого украинского общества, свободного от злонамеренного влияния", — сказал Джонсон.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что Великобритания выделит 1,7 миллиарда фунтов стерлингов на строительство украинского флота и почти 2 миллиарда фунтов стерлингов на общие энергетические и инфраструктурные проекты.

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