Кабмін ухвалив проєкт угоди про вільну торгівлю з Туреччиною

Кабмін ухвалив проєкт угоди про вільну торгівлю з Туреччиною

Підписання угоди має відбутися 3 лютого 2022 року.

Україна і Туреччина підпишуть угоду про зону вільної торгівлі вже 3 січня. На засіданні Кабмін схвалив проєкт угоди, який було доопрацьовано у секретаріаті Кабміну.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем'єра, угоду підпишуть завтра за присутності президентів України і Туреччини.

"Укладання угоди сприятиме активізації торгівлі між Україною та Турецькою Республікою, зростанню експорту, створенню нових робочих місць, трансферу технологій, обміну досвідом, створенню сприятливих умов для забезпечення покращення доступу товарів і послуг на ринки України і Турецької Республіки", - йдеться у пояснювальній записці до проєкту.

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Раніше Кулеба заявив про намір України створити ЗВТ зі США.

Уряд України готує угоди про зону вільної торгівлі ще з п'ятьма країнами — Єгиптом, Йорданією, В'єтнамом, Індонезією і Китаєм. Зараз з країнами ведуться переговори.

ще з п'ятьма країнами — Єгиптом, Йорданією, В'єтнамом, Індонезією і Китаєм. Зараз з країнами ведуться переговори. Від 1 січня 2016 року набула чинності Угода про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі Україна-ЄС в рамках угоди про асоціацію.

Україна та Велика Британія можуть створити зону вільної торгівлі

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