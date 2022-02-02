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Кабмін ухвалив проєкт угоди про вільну торгівлю з Туреччиною

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Кабмін ухвалив проєкт угоди про вільну торгівлю з Туреччиною

ТСН.ua

Підписання угоди має відбутися 3 лютого 2022 року.

Україна і Туреччина підпишуть угоду про зону вільної торгівлі вже 3 січня. На засіданні Кабмін схвалив проєкт угоди, який було доопрацьовано у секретаріаті Кабміну.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем'єра, угоду підпишуть завтра за присутності президентів України і Туреччини.

"Укладання угоди сприятиме активізації торгівлі між Україною та Турецькою Республікою, зростанню експорту, створенню нових робочих місць, трансферу технологій, обміну досвідом, створенню сприятливих умов для забезпечення покращення доступу товарів і послуг на ринки України і Турецької Республіки", - йдеться у пояснювальній записці до проєкту.

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