Украинцы чаще едят импортный сыр: откуда везут

Импорт составил 29,124 млн долларов.

Украинцы начали белее употребить импортных сыров: за год импорт вырос на 23,7%.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Также читайте Сало начало терять в цене

К слову, только в декабре 2021-го ввезли почти на 30% больше сыра, чем в декабре 2020-го. Импорт составил 29,124 млн долларов.

Самые большие поставки сыров в декабре были из Польши, Германии и Нидерландов.

Между тем экспорт украинского сыра также увеличивается, но не так быстро. В прошлом году вывезли на 9,3% больше сыра, чем в 2020 году. Эспорт составляет 26,691 млн долларов. Везут продукт преимущественно в Казахстан, Молдову и Азербайджан.

Как сообщалось, на украинских рынках и в магазинах подорожала свинина. Спрос на свинину в течение новогодней недели значительно вырос. В супермаркетах и рынках стоимость килограмма мяса колеблется от 113 до 130 грн. Эксперты отмечают, что в течение этой недели стоимость будет оставаться на таком же уровне.

Читайе также: