Вперше за сім років: фінал Кубка України-2022 відбудеться у Києві

Вперше за сім років: фінал Кубка України-2022 відбудеться у Києві

Визначилось місце проведення вирішальної дуелі у битві за трофей.

Виконком УАФ обрав місце проведення фінального матчу Кубка України-2022 .

Яе повідомляє у Facebook президент асоціації Андрій Павелко, вирішальний поєдинок у боротьбі за трофей прийматиме столичний НСК Олімпійський.

Фінал Кубка України відбудеться у Києві вперше за 7 років. Попереднього разу НСК "Олімпійський" приймало вирішальну гру в сезоні 2014/2015, коли "Динамо" за пенальтом обіграло "Шахтар".

Після цього фінал Кубка України приймали 5 різних міст: двічі Харків, Львів, Дніпро, Запоріжжя та Тернопіль.

Загалом Київ 18-й раз прийме фінальний поєдинок Кубка України.

1-3 березня відбудуться матчі 1/4 фіналу Кубка України. У півфінал вийдуть переможці пар "Металіст" - "Зоря", "Олександрія" - "Динамо", "Львів" - "Шахтар" та "Дніпро-1" - "Ворскла".

Чинний володар трофею - "Динамо". У фіналі Кубка України-2021 "біло-сині" обіграли "Зорю".

Фінал Кубка України-2022 відбудеться 12 травня.

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